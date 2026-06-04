Шадаев рассказал о разработке национального ИИ-помощника для "Госуслуг" Шадаев: в РФ создают ИИ-ассистента для оказания онлайн-услуг населению

Москва4 июн Вести.Россия может стать первой страной, кто сделает ИИ-ассистента на базе "Госуслуг" для оказания онлайн-услуг населению. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на полях ПМЭФ-2026.

По его словам, специалистами уже разрабатывается соответствующий прототип.

Мы стали первой страной, которая собрала все услуги в одно место. … И здесь нам (предстоит сделать - Прим. ред.) то же самое. Нам кажется, что потенциал "Госуслуг" большой заметил Шадаев

Ранее председатель Верховного суда России Игорь Краснов сообщил, что портал "Госуслуги" планируется адаптировать для электронного судопроизводства, рассылки соответствующей корреспонденции, а также для удаленного участия в процессах.