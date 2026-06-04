Москва4 июнВести.Россия может стать первой страной, кто сделает ИИ-ассистента на базе "Госуслуг" для оказания онлайн-услуг населению. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на полях ПМЭФ-2026.
По его словам, специалистами уже разрабатывается соответствующий прототип.
Мы стали первой страной, которая собрала все услуги в одно место. … И здесь нам (предстоит сделать - Прим. ред.) то же самое. Нам кажется, что потенциал "Госуслуг" большойзаметил Шадаев
Ранее председатель Верховного суда России Игорь Краснов сообщил, что портал "Госуслуги" планируется адаптировать для электронного судопроизводства, рассылки соответствующей корреспонденции, а также для удаленного участия в процессах.