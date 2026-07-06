Москва6 июлВести.Российская телеком‑отрасль начнет широко применять искусственный интеллект (ИИ), что поможет ускорить мобильный интернет и повысить надежность сетей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на Минцифры.
Российские операторы связи уже начали выполнять пилотные проекты по внедрению ИИ-систем управления сетями. Практика показала, что пропускная способность сетей увеличилась на 20-30%, а количество задержек сократилось на 50%, отмечает газета.
Проект поправок предусматривает создание национальных ИИ-платформ для управления сетями связи, в том числе систем динамического распределения радиочастотного спектра и прогнозирования нагрузки на сетьпишут "Известия"
ИИ начнут применять для динамического управления радиочастотным спектром, автоматической оптимизации параметров базовых станций и планирования нагрузки при развитии сетей 5G и 6G.
Такие технологии дадут возможность эффективнее управлять LTE-сетями, перенаправлять трафик в свободные каналы и разгружать перегруженные участки.
ИИ можно использовать для выявления мошеннических звонков, защиты от DDoS-атак, управления энергопотреблением оборудования и предотвращения технических сбоев, считает Минцифры.
Президент Владимир Путин заявил, что Россия осознает возможности, которые дает ИИ, а также риски от внедрения новых технологий.
Вопрос, связанный с ИИ, является многогранным и требует всестороннего рассмотрения, в том числе на международных площадках, подчеркнул Путин.