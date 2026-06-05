Путин назвал очень хорошими перспективы России в области ИИ Путин: у России прекрасные перспективы в области ИИ

Москва5 июн Вести.Россия обладает очень хорошими перспективами в области развития искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Глава государства подчеркнул, что страны БРИКС за последние 25 лет существенно нарастили высокотехнологичный импорт, из-за чего технологические лидеры в мире постепенно меняются.

У нашего стратегического партнера, Китая, больше всех патентов в области искусственного интеллекта. И у России есть очень хорошие перспективы сказал Путин

Ранее Владимир Путин заявлял, что Россия понимает не только возможности, но и риски, которые несет искусственный интеллект. Он также назвал реальным сценарий, в котором миллионы людей по всему миру будут вынуждены поменять работу из-за ИИ.