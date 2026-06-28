Базовый законопроект об ИИ планируют обсудить в парламенте в ближайшее время

Госдума рассмотрит законопроект о поддержке искусственного интеллекта Базовый законопроект об ИИ планируют обсудить в парламенте в ближайшее время

Москва28 июн Вести.Депутаты Государственной думы планируют до конца текущей весенней сессии рассмотреть правительственный законопроект, направленный на поддержку развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на информированный источник в нижней палате парламента.

Предлагаемая инициатива призвана создать нормативно-правовую базу для стимулирования разработок в сфере ИИ и определить правовые основы регулирования отрасли. Предполагается рассмотреть базовый проект об искусственном интеллекте до конца весенней сессии, уточнил собеседник агентства.

По оценке парламентского источника, обсуждение инициативы на пленарном заседании должно пройти в конструктивном русле. Он выразил мнение, что документ вряд ли вызовет серьёзные межфракционные споры, так как по своей сути является "проектом базового закона", закладывающим общие контуры государственной политики в высокотехнологичном секторе.

Конкретные механизмы поддержки IT-отрасли и сроки вступления документа в силу в сообщении не раскрываются. Ранее в правительстве неоднократно подчёркивали важность ускоренного развития отечественных ИИ-технологий для обеспечения технологического суверенитета страны.