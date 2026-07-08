Москва8 июл Вести.Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о разработке, внедрении и применении в России больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта (ИИ).

Документ предлагает введение понятия суверенных и национальных ИИ-моделей и открытие их разработчикам доступа к государственным данным для обучения моделей, сказано на сайте Госдумы.

Закон определяет отношения, связанные с большими фундаментальными моделями (БФМ) ИИ, предусматриваются полномочия президента России, правительства РФ, федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, госкорпораций и Банка России в сфере применения БФМ ИИ.

Согласно документу, появятся две ключевые категории: суверенная и национальная БФМ. Суверенной будет являться ИИ-модель, разработанная российским юрлицом, контролируемая им полностью от начала до конца жизненного цикла, воспроизводимая и размещенная технически в российских центрах обработки данных. Национальную модель также должно разрабатывать российское юрлицо, но с использованием зарубежных компонентов, распространяемых на правах открытой лицензии. И суверенная, и национальная категории должны подтвердить соответствие российскому законодательству и традиционным духовно-нравственным ценностям.

Разработчики подобных моделей смогут получать господдержку - финансовую, имущественную, гарантийную и информационную.

Кроме того, закон предусматривается маркировку материалов в аудиовизуальной форме, созданных с применением БФМ ИИ. Особенности маркировки будут определяться соглашением между пользователем и тем, кто предоставляет возможность применения модели. Владельцы сайтов и соцсетей, чья аудитория насчитывает более 500 тысяч пользователей в сутки, обязаны дать техническую возможность для такой маркировки. Кабмин сможет устанавливать случаи, когда в государственных информационных системах и других чувствительных сферах возможно применение только суверенных и национальных моделей. Для банковской сферы такие случаи будет согласовывать Центробанк.

Требование об обязательном использовании отечественных моделей до 1 сентября 2032 года не будет затрагивать уже существующие и работающие системы, но только при условии обработки и хранения данных на территории РФ. Документ также закрепляет полномочия главы государства утверждать Национальную стратегию развития ИИ, а правительства - координировать деятельность ведомств в этой сфере.

Основной массив норм вступит в силу с 1 сентября. Положения, касающиеся суверенных и национальных моделей, их учета, обязанностей разработчиков, маркировки контента и использования результатов интеллектуальной деятельности, вступят в силу с 1 марта 2027 года.