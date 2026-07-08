Москва8 июлВести.Разрабатываемый правительством рамочный законопроект об искусственном интеллекте (ИИ) нацелен на то, чтобы защитить россиян от рисков. Об этом ИС "Вести" заявил вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.
При использовании ИИ у граждан возникают вопросы - от бытовых до юридически значимых. Потому нормативно-правовые акты в данном случае являются необходимыми.
Кто отвечает, если произошла ошибка, что делать с данными, которые используются в сервисах, работающих на моделях искусственного интеллекта? Что с авторскими правами? Этот комплекс вопросов так или иначе нуждается в ответах, в том числе и в нормативно-правовыхсказал он
В правительстве уже идет проработка рамочного законопроекта, который направлен на развитие отечественных моделей ИИ.
Мы говорим о том, что нам необходима определенная рамка, которая юридически даст возможность развивать отечественные модели и решать различные вопросы - от данных до ответственностисказал он
По его словам, это необходимо, чтобы обезопасить человека и предупредить его о рисках или ограничить вещи, которые связаны с рисками.