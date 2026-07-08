Вице-премьер Григоренко: закон об ИИ нужен для защиты россиян от рисков

Закон об искусственном интеллекте позволит уберечь россиян от рисков Вице-премьер Григоренко: закон об ИИ нужен для защиты россиян от рисков

Москва8 июл Вести.Разрабатываемый правительством рамочный законопроект об искусственном интеллекте (ИИ) нацелен на то, чтобы защитить россиян от рисков. Об этом ИС "Вести" заявил вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

При использовании ИИ у граждан возникают вопросы - от бытовых до юридически значимых. Потому нормативно-правовые акты в данном случае являются необходимыми.

Кто отвечает, если произошла ошибка, что делать с данными, которые используются в сервисах, работающих на моделях искусственного интеллекта? Что с авторскими правами? Этот комплекс вопросов так или иначе нуждается в ответах, в том числе и в нормативно-правовых сказал он

В правительстве уже идет проработка рамочного законопроекта, который направлен на развитие отечественных моделей ИИ.

Мы говорим о том, что нам необходима определенная рамка, которая юридически даст возможность развивать отечественные модели и решать различные вопросы - от данных до ответственности сказал он

По его словам, это необходимо, чтобы обезопасить человека и предупредить его о рисках или ограничить вещи, которые связаны с рисками.