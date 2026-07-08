Вице-премьер Григоренко об искусственном интеллекте: не бойтесь пробовать новое Вице-премьер Григоренко призвал не бояться искусственного интеллекта

Москва8 июл Вести.Россиянам не стоит бояться использования искусственного интеллекта, заявил ИС "Вести" вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Уже складывается определенный стереотип, что, с одной стороны, это либо какая-то панацея, которая, как чудо, изменит все, а с другой стороны – "ой, страшно, она заменит человека". Истина, как обычно, где-то посередине. И не нужно бояться, нужно пробовать заявил он

По словам Григоренко, в использовании нейросети есть большие преимущества.

Как все новое, она имеет огромные плюсы, но этими плюсами, как любым инструментом, нужно правильно пользоваться, как инструментом добавил он

Госдума во вторник приняла закон, который закладывает правовую основу для развития в России больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, вводит понятия "суверенных" и "национальных" ИИ-моделей и открывает их разработчикам доступ к государственным данным для обучения​​​.

Основной массив норм вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Положения о требованиях к суверенным и национальным моделям, их учете, обязанностях разработчиков, маркировке контента и использовании результатов интеллектуальной деятельности заработают с 1 марта 2027 года.