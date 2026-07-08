Григоренко рассказал, зачем нужно нормативно-правовое регулирование в сфере ИИ Григоренко: правила в сфере ИИ позволят поддержать отечественных разработчиков

Москва8 июл Вести.Конкуренция в сфере искусственного интеллекта (ИИ) сейчас идет между странами, а не компаниями. И для того, чтобы поддержать отечественных разработчиков, нужно устанавливать нормативно-правовое регулирование в этой сфере, заявил в интервью ИС "Вести" вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Зампред правительства отметил, что технологии ИИ уже стали повседневностью, они проникают во многие области жизни. И на нынешнем этапе, считает вице-премьер, дальнейшее развитие этой сферы невозможно без нормативно-правового регулирования.

Сейчас идет страновая конкуренция. Не компании между собой конкурируют, а страны между собой конкурируют – чья технология лучше и чья модель лучше. Чтобы поддерживать своих разработчиков, модели искусственного интеллекта, сервисы, созданные на базе искусственного интеллекта, естественно, нам необходимо нормативно-правовое регулирование, определенные правила. Нам нужен понятийный аппарат. Нам нужны какие-то нормы, которые позволяют идентифицировать по каким-то критериям отечественных разработчиков отметил Григоренко

8 июля Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о разработке, внедрении и применении в России больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Документ предлагает введение понятия суверенных и национальных ИИ-моделей и открытие их разработчикам доступа к государственным данным для обучения моделей.

Ранее Григоренко рассказал, что в аппарате российского правительства внедряют 40 сервисов на базе искусственного интеллекта.