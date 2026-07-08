Москва8 июл Вести.Люди должны быть готовы к тому, что внедрение искусственного интеллекта (ИИ) сопровождается корректировкой внутренних процессов. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Вице-премьер отметил, что с внедрением ИИ специалистам на местах необходимо менять внутренние процессы работы: от структуры до встраивания технологии в сервисы.

Идет внутренняя донастройка уже именно практическая. И, на мой взгляд, это здорово, потому что не нужно тешить себя иллюзиями, что вам кто-то принесет готовый сервис, вы его возьмете, и он будет работать. С точки зрения изменения процедуры процессов, это все нуждается в определенной донастройке. Это требует времени, это требует правильного восприятия, потому что люди должны быть к этому готовы сказал Григоренко

Он добавил, что специалистов нужно готовить к внедрению ИИ с точки зрения психологии, чтобы они не боялись использовать технологии.

Формирование тех же справок или протоколов, допустим, после совещания – это тоже с точки зрения психологии или восприятия работников определенная проблема. Потому что раньше кто-то записывал, что-то формулировал и протоколировал, а сейчас по нажатию кнопки выдается документ. Кто отвечает, если [ИИ] ошибся, а если что-то не записал? То есть меняются внутренние процедуры, и это нормально. К этому нужно быть готовым подчеркнул вице-премьер

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о разработке, внедрении и применении в России больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Документ предлагает введение понятия суверенных и национальных ИИ-моделей и открытие их разработчикам доступа к государственным данным для обучения моделей.