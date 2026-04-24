Москва24 апр Вести.Перед правительством РФ сегодня стоит задача по внедрению искусственного интеллекта в сервисы, чтобы государственные услуги настраивались под потребности конкретного человека. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко в интервью ИС "Вести".

По его словам, ИИ позволит настроить каждую жизненную ситуацию и каждую государственную услугу персонально под каждого человека.

Основная задача на сегодняшний день, которая стоит перед нами, это, конечно, внедрение искусственного интеллекта в сервисы и в государственные услуги с тем, чтобы государственная услуга настраивалась под конкретного человека, уходя из универсального состояния. Если сегодня мы делаем и создаем "жизненные ситуации" универсально, ориентируясь на запросы граждан, то искусственный интеллект позволяет донастроить каждую "жизненную ситуацию" и каждую государственную услугу конкретно, персонально под каждого человека рассказал Григоренко

Ранее вице-премьер сообщил, что более 72 миллионов россиян уже пользуются сервисами "жизненных ситуаций" на портале "Госуслуги" с момента их запуска.