Москва24 апр Вести.Вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко рассказал о преимуществах и развитии сервисов "жизненные ситуации" на портале "Госуслуги". Подробностями он поделился с информационной службой "Вести".

По словам Григоренко, сейчас на портале "Госуслуги" реализовано более 1600 государственных услуг и сервисов.

Это, на самом деле, очень и очень много, и основная задача на сегодняшний день, которая стоит перед нами, – это даже не задача вывода новых государственных услуг и сервисов, а типизация и объединение существующих государственных услуг и сервисов в "жизненные ситуации". Одна "жизненная ситуация" – это примерно 17 самостоятельных государственных услуг. Мы в качестве основных результатов сегодня отчитываемся о том, что у нас на портале "Госуслуги" уже выявлено 70 федеральных "жизненных ситуаций". Если учесть, что одна "жизненная ситуация" – это 17 самостоятельных услуг, то это уже больше 1000 услуг у нас преобразовано в "жизненные ситуации". Переводя услуги в "жизненные ситуации", мы тут же одномоментно минимум на 30% ускоряем и сокращаем время получения услуги, на 30% сокращаются информация или документы, которые необходимо представить для получения услуги, и минимум на треть сокращается необходимость количества походов за услугой. То есть в этом плане переход на "жизненные ситуации" – это не просто удобно, комфортно и практично, но это действительно еще и очень-очень быстро. Также сегодня уже выведено 425 региональных "жизненных ситуаций". Это, на самом деле, очень и очень здорово, потому что все субъекты Российской Федерации также переводят свои региональные услуги в "жизненные ситуации", и 425 региональных услуг – это очень-очень серьезная цифра, тем более, что более 80% от этих 425 региональных "жизненных ситуаций" выведено в "жизненную ситуацию" на портал "Госуслуги" в прошлом, 2025 году рассказал Григоренко

Вице-премьер сообщил, что важной задачей является внедрение искусственного интеллекта, чтобы пользователям было удобнее пользоваться порталом.

Основная задача на сегодняшний день, которая стоит перед нами, – это, конечно, внедрение искусственного интеллекта в сервисы и в государственные услуги с тем, чтобы государственная услуга настраивалась под конкретного человека, уходя из универсального состояния. Если сегодня мы делаем и создаем "жизненные ситуации" универсально, ориентируясь на запросы граждан, то искусственный интеллект позволяет донастроить каждую "жизненную ситуацию" и каждую государственную услугу конкретно, персонально под каждого человека. Ну и задача номер два – это, конечно, расширение проактивных "жизненных ситуаций", проактивных государственных услуг и сервисов. Проактивная государственная услуга и сервис – это означает, что не человек приходит за государственной услугой, а государство приходит к человеку и проактивно предлагает ему ту или иную услугу сообщил Григоренко

Он также рассказал, как выбирают услуги, которые попадают в "жизненные ситуации".

Выбор осуществляется очень просто: выбирается, исходя из пожеланий граждан. У нас запущена система обратной связи, любой лайк, любая обратная связь – позитивная, негативная – тут же собираются, автоматизируются и приоритизируются. Мы видим в моменте, в режиме реального времени, что больше всего волнует граждан, что больше всего нравится, что больше всего не нравится. То, что не нравится, тут же дорабатываем, исходя из оценок, а то, что нравится или то, что хочется, мы ставим себе задачу и переводим в соответствующую "жизненную ситуацию". Я вообще, ну, не то что советую, я прошу пользоваться обратной связью, потому что обратная связь – это фактически система вечных улучшений государственных услуг и сервисов, которая у нас на сегодняшний день внедрена. У нас, кстати, параллельно работает 11 лабораторий оценки качества государственных услуг. Это тоже важно отметить. Мы, кстати, вот здесь находимся в Красноярске. У нас в девяти, помимо Москвы, в девяти городах Российской Федерации, включая Красноярск, открыты лаборатории. Лаборатория – это оборудование, которое считывает технико-эмоциональное состояние человека, когда он пользуется тем или иным цифровым сервисом. То есть не субъективно кто-то оценивает качество услуги, а технологии оценивают. Если человек где-то запинается или где-то у него появляется какая-то эмоция в виде раздражения, неудовлетворенности, это фиксируется машиной, и это означает, что нужно отработать сервис так, чтобы, пользуясь любой цифровой услугой, у гражданина были только положительные эмоции. То есть это еще один из элементов постоянных улучшений государственных услуг и сервисов. И все это в итоге выливается в то, что государственные сервисы становятся очень простыми и очень удобными заявил Григоренко

Вице-премьер также отметил, что не видит никаких препятствий для развития унифицированной системы при делении на федеральные и региональные "жизненные ситуации".

Нет никаких препятствий. Дело в том, что уже давно стерлись грани между федеральными, региональными и муниципальными государственными услугами. Один из плюсов цифровизации заключается в том, что когда оцифровываешь любую услугу и выводишь ее на тот же портал "Госуслуги", где на сегодняшний день, как я уже сказал, более 1600 различных услуг, гражданин, выбирая любую из услуг, он ориентируется на лучшую. И если какая-то услуга вдруг становится лучшей, то все остальные, неважно, федеральные они или региональные, вынуждены тянуться за этой лучшей услугой. Это очень важно. Поэтому эти грани давным-давно стерлись, как и стерлись грани между цифровыми услугами, которые оказывает государство, ну либо какая-то там частная компания, пускай даже мировая и самая крупная в мире. За иконкой на экране компьютера или мобильного телефона неважно, кто стоит: государство либо корпорация. Требования к качеству сервиса на сегодняшний день абсолютно одинаковые, государственного либо бизнесового сервиса. Требования одинаковы, как и требования к федеральным и региональным услугам. Поэтому мы тянемся за лучшими, и неважно, региональная это услуга либо федеральная сказал Григоренко

Ранее он сообщил, что с момента запуска более 72 миллионов россиян воспользовались сервисами "жизненных ситуаций" на портале "Госуслуги".