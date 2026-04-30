В правительстве рассказали о проактивном режиме на портале "Госуслуги" Вице-премьер Григоренко: проактивный режим на портале "Госуслуги" стал трендом

Москва30 апр Вести.Вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко рассказал, что одним из основных направлений на портале "Госуслуги" стал беззаявительный режим, когда государство подстраивается под нужды россиян. Подробностями он поделился с журналистом ИС "Вести" Мариной Громовой.

На сегодняшний день трендом является уход в проактивный режим оказания услуг. Это означает, что ты не нажимаешь какую-то кнопку и не обращаешься за получением услуги, а государство, заранее понимая, какая услуга тебе нужна, формирует эту услугу. Когда ребенок вырастает, ему нужно, допустим, идти в школу - [госуслуги] предлагают варианты школ, которые рядом с домом. Гражданин через обратную связь вынуждает государство изнутри тоже меняться и подстраиваться под него сказал Григоренко

При этом он подчеркнул, что сегодня одним нажатием кнопки можно получить более 1600 государственных услуг и сервисов. Такого нет нигде в мире. По словам Григоренко, основная задача проекта государства для людей - учесть мнение каждого гражданина.

Ранее чиновник также заявил о внедрении ИИ для получения универсальных госуслуг россиянами.