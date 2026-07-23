Москва23 июлВести.Правительство России рассматривает разные предложения по развитию и совершенствованию портала "Госуслуги". Среди обсуждаемых инициатив – идея превратить портал в универсальную цифровую экосистему для граждан, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
Обсуждаются различные предложения по совершенствованию портала. Одна из идей – создание универсальной цифровой экосистемы для граждансказали там
В аппарате вице-премьера также отметили, что у "Госуслуг" есть существенное преимущество: каждый пользователь портала проходит надежную верификацию. Благодаря этому появляется возможность выстраивать доверенное взаимодействие между гражданами, представителями бизнеса и государственными органами.
При этом окончательные решения по стратегии дальнейшего развития портала пока не приняты. В аппарате Григоренко уточнили, что обсуждение продолжается.
Накануне газета "Известия" со ссылкой на информированные источники сообщила, что портал "Госуслуги" может значительно расширить свой функционал, превратившись в универсальную цифровую платформу, объединяющую государственные услуги, повседневные сервисы и возможности для общения. В числе ключевых направлений дискуссии — предложение о создании на базе "Госуслуг" полноценной социальной сети. Она может включать ленту публикаций и функционал для формирования тематических и локальных сообществ.