Москва23 июл Вести.Портал госуслуг может значительно расширить свой функционал, превратившись в универсальную цифровую платформу, объединяющую государственные услуги, повседневные сервисы и возможности для общения.

Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на два источника, участвующих в подготовке документа.

В статье говорится, что соответствующая стратегия развития портала до 2035 года активно обсуждается в правительстве РФ.

В числе ключевых направлений дискуссии — предложение о создании на базе "Госуслуг" полноценной социальной сети. Она может включать ленту публикаций и функционал для формирования тематических и локальных сообществ.

Согласно обсуждаемой концепции, в экосистему портала могут быть интегрированы и семейные сервисы. Рассматривается запуск доверенных чатов для родственников, общего календаря событий, а также возможность оформления государственных услуг в интересах близких или по их поручению.

Помимо этого, предполагается, что "Госуслуги" могут стать агрегатором культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятий. Пользователям будет доступна функция создания собственных событий, приглашения друзей и единомышленников, получения персональных рекомендаций, а также система достижений с бонусами и подарками от партнеров платформы.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего развитие "Госуслуг", подтвердили, что основной вектор развития единого портала направлен на создание универсальной цифровой экосистемы для граждан. В пресс-службе Григоренко подчеркнули, что одним из важных преимуществ "Госуслуг" является надежная верификация каждого пользователя. Это, по их словам, создает условия для максимально защищенного взаимодействия между людьми, бизнесом и государственными органами, и в данном направлении ведется работа по реализации потенциала платформы.

Ранее сообщалось, что с 1 августа на "Госуслуги" начнут автоматически приходить уведомления по налогам.