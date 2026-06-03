Москва3 июнВести.Совет Федерации на пленарном заседании поддержал закон, который закладывает правовую и организационную основу единой технологической платформы.
Базу цифровой платформы можно будет использовать для создания, развития и эксплуатации государственных, муниципальных и иных информационных систем.
Согласно документу, платформа будет представлять собой совокупность информационных технологий, баз данных, технических, программных и программно-аппаратных средств. Они будут предоставляться участникам через телекоммуникационные сети для разработки и обеспечения работы информационных систем.
Уполномоченный органом выступит Минцифры. Ведомство будет обеспечивать участников платформы необходимыми компонентами, организовывать взаимодействие между владельцами этих компонентов и пользователями платформы.
Кроме того, Минцифры сможет будет обеспечивать участников платформы необходимыми компонентами, организовывать взаимодействие между владельцами этих компонентов и пользователями платформы.
В июне начала работать российская единая цифровая платформа, которая отслеживает состояние образовательной сферы. По базе данных можно анализировать материально-техническое оснащение учебных заведений, нагрузку на педсостав и темпы реализации нацпроекта "Молодежь и дети".