Закон о поддержке российских ИИ-решений принят в первом чтении Госдума приняла в первом чтении закон о поддержке отечественных ИИ-решений

Москва7 июл Вести.Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания приняли в первом чтении законопроект о поддержке отечественных решений в области развития искусственного интеллекта (ИИ). Это следует из базы данных ГД.

Автором инициативы выступило правительство России. Кабмин предложил ввести в законодательство базовое определение понятия ИИ, а также обеспечить условия для приоритетного развития отечественных разработок в этой сфере.

Кроме того, законопроект определяет принципы регулирования отношений, связанных с большими фундаментальными моделями (БФМ) ИИ, определяет полномочия президента страны, правительства, федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, госкорпораций и Банка России в сфере применения БФМ ИИ.

Законопроектом вводятся такие категории моделей ИИ, как суверенные и национальные, – для которых устанавливаются требования по локализации обработки данных на территории РФ с участием российских юридических лиц, а также меры поддержки разработчиков таких моделей ИИ, в том числе в части доступа к данным, необходимым для обучения моделей говорится в пояснительной записке

Авторы инициативы отдельно прописали правила обеспечения прав граждан. Так, пользователям предоставляется возможность маркировать материалы, созданные с использованием искусственного интеллекта. Владельцы ИИ-сервисов в свою очередь должны будут сообщать, кому принадлежат авторские права на ИИ-контент и уведомлять об условиях доступа к нему и о возможности его выгрузки. При этом использование такого контента для извлечения, сравнения, классификации и выявления закономерностей при помощи ИИ не будет считаться нарушением авторского права.