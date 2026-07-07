Зюганов: надо укреплять свой интеллект, чтобы все было в норме с искусственным Зюганов: ИИ в России должен быть под общественным контролем

Москва7 июл Вести.Искусственный интеллект (ИИ) должен быть под общественным контролем, иначе он будет нести страшную угрозу, заявил в беседе с ИС "Вести" лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

По его словам, в Советском Союзе фундаментальная наука была максимально развита, каждый третий ученый в мире был гражданином СССР.

Лидер коммунистов обратил внимание на необходимость укрепления "естественного" интеллекта, чтобы не возникло проблем с искусственным.

А что касается развития, надо максимально укреплять естественный интеллект, и тогда будет все в порядке с искусственным. Но искусственный должен быть под общественным контролем. Потому что если дать грязным мерзким людям, это будет самая жуткая и страшная угроза. Мы это ощущаем уже на поле боя подчеркнул Зюганов

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов оценил прогресс России в области развития ИИ.