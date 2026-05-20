Эксперт: регулирование ИИ не должно тормозить его полезное развитие

Москва20 мая Вести.Правовое регулирование искусственного интеллекта в современном обществе необходимо, однако оно не должно препятствовать развитию полезных и востребованных технологий. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал макроэкономист, эксперт Института экономики роста имени Столыпина Сергей Васильковский.

Глобальное правовое регулирование ИИ находится в стадии становления. Для России приоритетом видится выстраивание баланса: обеспечение технологического суверенитета и благоприятного климата для инноваций при одновременной защите прав граждан отметил эксперт

По его словам, важно не допустить ситуации, когда жесткие и поспешные законодательные барьеры затормозят развитие перспективных технологий.

Васильковский выделил 3 основные мировые тенденции в регулировании ИИ. Во-первых, это относительно жесткий риско-ориентированный подход, который в наиболее строгой форме применяется в Китае, а также в странах Европейского Союза. Во-вторых, подход сдержанного вмешательства, характерный для США и Великобритании. И, в-третьих, модель саморегуляции, которая практикуется в таких странах, как Канада и Бразилия.