Вассерман заявил, что ИИ не существует, есть только "имитаторы интеллекта"

"Его не существует": Вассерман сделал заявление об искусственном интеллекте Вассерман заявил, что ИИ не существует, есть только "имитаторы интеллекта"

Москва27 июн Вести.Постоянное использование искусственного интеллекта (ИИ) способно заметно подорвать умственные способности самого пользователя. Об этом заявил депутат Государственной думы Анатолий Вассерман.

По его словам, которые приводит ТАСС, лучше вообще не пользоваться технологиями ИИ.

Искусственного интеллекта пока в природе не существует, есть имитаторы интеллекта сказал Вассерман

Согласно его заявлению, опыт показывает, что те, кто пользуется "этими имитаторами", серьезно ухудшают состояние собственного интеллекта.

Вассерман добавил, что затраты времени и сил на проверку сгенерированных ИИ материалов зачастую превышают трудоемкость самостоятельного выполнения работы.

22 июня кандидат физико-математических наук Лоран Джейкобс заявил, что развитие ИИ создает новые глобальные риски для человечества. Причем главная угроза, по его мнению, заключается не в восстании машин, а в интеллектуальном расслоении общества.