Учёный предупредил об угрозе интеллектуального расслоения общества из-за ИИ ИИ разделит людей сильнее, чем пропасть между бедными и богатыми

Москва22 июн Вести.Стремительное развитие искусственного интеллекта создаёт новые глобальные риски для человечества, причём главная угроза заключается не в восстании машин, а в интеллектуальном расслоении общества. Такое мнение в интервью KP.RU высказал кандидат физико-математических наук Лоран Джейкобс, основатель компании iPavlov AI-Systems (ГК Максима).

По словам специалиста, сегодня нейросети стали максимально доступными для широкой аудитории благодаря интеграции технологий машинного обучения напрямую в привычные поисковые системы без необходимости оформления платных подписок. Тем не менее эффективность взаимодействия с технологией напрямую зависит от уровня знаний и когнитивных способностей самого человека. Если уровень подготовки пользователя существенно отстаёт от возможностей современных гаджетов, он может начать воспринимать корректные ответы искусственного интеллекта как дезинформацию и обман.

Искусственный интеллект — это своего рода зеркало. Если с ним будет разговаривать гениальный человек, то и результат будет выдающимся. А если пользователь плавает в предмете или не в состоянии общаться на равных с этими умными интерфейсами, то от ИИ будет мало пользы пояснил Джейкобс

Эксперт предупреждает, что в долгосрочной перспективе подобная тенденция приведёт к возникновению нового глобального раскола в обществе и утрате общего взаимопонимания между разными группами людей. По оценке руководителя iPavlov AI-Systems, формирующийся интеллектуальный барьер несёт в себе фундаментальные социальные риски