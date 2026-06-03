Гендир Т1: ИИ уже переходит от хайпа к хорошим примерам промышленного внедрения

Гендир Т1 рассказал о прорыве в применении искусственного интеллекта Гендир Т1: ИИ уже переходит от хайпа к хорошим примерам промышленного внедрения

Москва3 июн Вести.Развитие искусственного интеллекта в России перешло от хайпа к реальным примерам промышленного внедрения. Такое мнение информационной службе "Вести" высказал генеральный директор компании "ИТ-холдинг Т1" Дмитрий Харитонов.

Он отметил, что ИИ позволяет компаниям отказаться от "линейного масштабирования", показывая кратный рост эффективности.

Мне кажется, мы наконец-то стали переходить от хайпа, от рекламы к действительно хорошим примерам промышленного внедрения сказал глава холдинга

Харитонов также назвал правильным некоторые решения властей по ужесточению в сфере внедрения отечественных софтов. По его словам, на рынке должны оставаться только адаптированные и безопасные решения для пользователей.

Гендир Т1 добавил, что текущий год станет переломным для индустрии IT в России, и ясельный период закончен.