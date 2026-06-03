В холдинге T1 заявили, что 2026 год станет переломным для российской IT-сферы Харитонов: 2026 год будет переломным для IT в РФ, ясельный период закончен

Москва3 июн Вести.Текущий год станет переломным для индустрии IT в России, ясельный период закончен. Такое мнение информационной службе "Вести" высказал генеральный директор компании "ИТ-холдинг Т1" Дмитрий Харитонов.

"Я считаю, что 2026 год во многом для этой отрасли переломный. Это связано с нашим этапом развития заявил Харитонов

По его словам, если до 2024 года компании активно занимались импортозамещением и государство всячески этому способствовало, то сейчас этот период завершен и условия на рынке должны быть более конкурентными.

С одной стороны, создавались необходимые условия, льготный налоговый режим, специальные условия для айтишников, в том числе поддержка ипотекой. А с другой стороны, стимулировался рынок развития, стимулируя, опять же, в том числе компании переходить на отечественные технологии производства. Сейчас этот ясельный период закончился, и действительно ситуация у нас не такая, как была, скажем так, в 2022 или 2024 годах. Сейчас есть много уже готовых продуктов на рынке, и условия должны быть более рыночными считает Харитонов

Ранее президент России Владимир Путин предложил провести в России в 2027 году встречу по вопросам развития искусственного интеллекта (ИИ). Он отметил, что по инициативе России учреждена международная конференция по вычислительной оптимизации и создан альянс в сфере ИИ. Эти инициативы объединяют ведущих экспертов и деловые круги из многих стран.