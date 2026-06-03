Харитонов: для успеха в IT сейчас важны смежные отрасли и комплексные решения

В холдинге Т1 рассказали, как добиться успеха в IT Харитонов: для успеха в IT сейчас важны смежные отрасли и комплексные решения

Москва3 июн Вести.Чтобы быть и оставаться успешной IT-компанией в России сегодня, нужно обращать внимание на смежные отрасли и создавать комплексные решения под потребности рынка. Об этом ИС "Вести" заявил гендиректор компании "IT-холдинг Т1" Дмитрий Харитонов.

Бизнесмен призвал участников отрасли относиться к своим возможностям и продуктам трезво, с "хорошим, циничным" взглядом на рынок.

Первое - нужно сделать ревизию своих продуктов, посмотреть, а что является здесь действительно конкурентной историей, а от каких-то вещей придется отказаться… Второе - понятно, что ряд отраслей уже занят и, скажем так, фрукты, до которых легко дотянуться, уже собраны. Поэтому ряду компаний приходится смотреть на смежные отрасли сказал Харитонов

Он подчеркнул, что для успеха в российской IT-сфере сейчас важно уметь разрабатывать комплексные решения. Как пример адаптации к этому требованию он привел собственный холдинг, который вошел на рынок промышленной автоматизации, производства серверного оборудования и банкоматов, где раньше представлен не был.

Компаниям [уже] неинтересно заниматься точечной информацией, точечным внедрением. Нужен игрок, который позволит сделать все от начала до конца. Здесь, конечно, гораздо более надежно привлекать крупного интегратора, компанию с большим опытом, которая имеет опыт управления сложными инфраструктурными проектами подытожил гендиректор Т1

Ранее Дмитрий Харитонов заявил, что "ясельный период" для российского IT-сектора закончился.