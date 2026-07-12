Москва12 июл Вести.Россия не должна завидовать достижениям Китая, нужно гордиться таким партнером, но при этом начать активно развивать собственные продукты, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), роботами и IT-безопасностью. Об этом заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Как довели до того, что Китай сам всегда, не стесняясь этого, гордясь этим, копировал, прекрасно умел копировать достижения других стран… А мы по-прежнему: "Да, это нужно принять законы, а сессия уже закрыта, а в следующую сессию может быть". И сами же признаем, что будет уже поздно, но все равно этого не делаем. Поэтому мы оказались в такой зависимости. Можно же хотя бы сейчас проснуться? отметила Симоньян

По ее словам, пришло время "налечь" на развитие отечественных технологий, ведь Россия – та страна, которая всегда занимала лидирующие позиции в научной и технологической сферах.

По крайней мере, в том, что касается IT-безопасности, все должны налечь на это. И это у нас должны быть роботы, от которых вот так челюсть падает, а не только у Китая. Но мы не должны завидовать Китаю. Китай – прекрасная страна с древнейшей культурой. Но все-таки зависть – это плохое чувство, как нам объяснил [писатель Михаил] Булгаков. Мы должны гордиться нашим партнером, радоваться его успехам, дружить. Но смириться с тем, что у них все получается, а мы догоняем – как же так? задалась вопросом Симоньян

Минпромторгу РФ нужно усилить практическую отдачу от национальных проектов технологического лидерства и привлечь к участию вузы и малые компании, заявил ранее первый вице-премьер правительства Денис Мантуров.

8 июля Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о разработке, внедрении и применении в России больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Документ предлагает введение понятия суверенных и национальных ИИ-моделей и открытие их разработчикам доступа к государственным данным для обучения моделей.