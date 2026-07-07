Москва7 июлВести.Минпромторгу РФ нужно усилить практическую отдачу от национальных проектов технологического лидерства и привлечь к участию вузы и малые компании, заявил первый вице-премьер правительства Денис Мантуров.
Мантуров поучаствовал в итоговой коллегии Минпромторга на полях международной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге с участием министра промышленности и торговли Антона Алиханова.
Как отметил первый вице-премьер, Минпромторг получил новую роль связующего звена между научным заделом, инженерными решениями, производством, кооперацией и рынком.
Национальные проекты технологического лидерства имеют особое значение, указал Мантуров.
Следующая задача усилить их практическую отдачу и расширять круг участников, в том числе за счет малых технологических компаний и университетовподчеркнул первый вице-премьер
Ранее президент РАН Геннадий Красников отмечал, что РФ через девять нацпроектов стремится достичь технологического лидерства.