Мантуров: РФ нужно обеспечить новое качество спутниковой связи и интернета

Москва12 апр Вести.России необходимо обеспечить новое качество спутниковой связи, интернета и навигации. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках мероприятия, посвященного Дню космонавтики.

Таким образом он прокомментировал, какая работа предстоит в ближайшее время в российской космической отрасли.

Кроме того, добавил первый вице-премьер, России необходимо улучшить позиции по основным аспектам ракетно-космической промышленности. Мантуров подчеркнул, что важно вывести на новый виток развития пилотируемую программу, в том числе уделив особое внимание дальнейшему изучению Луны и дальнего космоса.

По словам Мантурова, которые приводят РИА Новости, это лишь некоторые задачи, поставленные в рамках национального проекта.

Ранее президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук заявил, что Россия создала пул космических государств.