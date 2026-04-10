Москва10 апрВести.Россия создала пул космических государств, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук в интервью ИС "Вести".
Он подчеркнул, что Россия относительно вопросов космоса и его освоения все умеет и понимает.
Мы создали уже пул государств. Вы посмотрите, и Штаты, и Китай, и Евросоюз, и масса других стран опосредованно участвуют в этом. То есть это уже становится общим деломсказал Ковальчук
Президент Курчатовского института добавил, что Россия в этом вопросе сохраняет лидирующие позиции.
Ранее Ковальчук заявил, что космос сегодня стал рабочим пространством.