Москва10 апр Вести.Россия создала пул космических государств, заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук в интервью ИС "Вести".

Он подчеркнул, что Россия относительно вопросов космоса и его освоения все умеет и понимает.

Мы создали уже пул государств. Вы посмотрите, и Штаты, и Китай, и Евросоюз, и масса других стран опосредованно участвуют в этом. То есть это уже становится общим делом сказал Ковальчук

Президент Курчатовского института добавил, что Россия в этом вопросе сохраняет лидирующие позиции.

Ранее Ковальчук заявил, что космос сегодня стал рабочим пространством.