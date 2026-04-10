Президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук заявил ИС "Вести", что кроме человека на Луне, Россия везде была первой.

По его словам, нигде нельзя найти информацию о том, где РФ была первой в космосе.

Поскольку … уже давно живу и имею хорошую память, я сел и написал 8 страниц, где мы были первые … Первая собачка, которая вернулась на Землю, первый спутник, первый человек в космосе, первая женщина в космосе, первый групповой полет, первый групповой полет кораблей двух "Востоков" и первая стыковка сначала в ручном, потом в автоматическом. Луна … в 60-х годах, первый облет и фотография обратной стороны Луны … Первый вымпел, потом первая мягкая посадка. Первое взятие лунного грунта … Кроме человека на Луне, мы практически всюду были первыми. Первый выход в космос Леонова. Первая орбитальная станция … А потом была первая в мире станция МКС