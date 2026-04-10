Ковальчук заявил, что только РФ держала свою станцию в космосе 15 лет

Москва10 апр Вести.Россия - единственная страна, которая держала свою национальную космическую станцию на орбите 15 лет, заявил в беседе с ИС "Вести" президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Он отметил, что благодаря этому у страны была возможность получать бесценные знания о том, как ведут себя в условиях космоса различные материалы и биологические объекты.

Ранее Ковальчук заявил, что атомный проект Советского Союза стал основой для его космической программы. По его словам, ракеты в первую очередь создавались для доставки ядерных зарядов, а теперь их развитие связано с атомной энергетикой.