Москва26 апр Вести.Опыт аварии на Чернобыльской атомной электростанции позволил России стать единственной страной в мире, которая строит атомные станции с глубоко эшелонированной системой безопасности. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, сообщает ИС "Вести".

По словам ученого, из трагедии были сделаны выводы для целого ряда направлений, важнейших для государства, безопасности страны и людей.

Должен сказать, что случилась эта трагедия чернобыльская, но ее опыт, который мы вынесли, привел к тому, что мы – единственная страна в мире, которая может строить атомные станции с осознанной, глубоко эшелонированной системой безопасности. И это важное дело. И второе: мы абсолютно четко поняли, что для целого ряда направлений, важнейших для государства, для безопасности страны и людей, должна быть жесткая вертикаль. И только тогда мы можем справиться с любыми вызовами заявил Ковальчук

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Около 400 тысяч человек были экстренно вывезены из зоны отчуждения. Радиоактивное загрязнение затронуло примерно 160 тысяч кв. км. Более 600 тысяч граждан, среди которых были пожарные и военные, медработники и ученые, принимали участие в устранении последствий катастрофы.