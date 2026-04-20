Путин: РФ будет помнить о мужестве ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС

Москва20 апр Вести.Россия всегда будет хранить память о мужестве, проявленном ликвидаторами последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, заявил глава государства Владимир Путин в приветствии участникам мероприятий, посвященных 40-летию ликвидации последствий аварии на станции.

Российский лидер подчеркнул, что герои, 40 лет назад вставшие на борьбу с последствиями техногенной катастрофы на ЧАЭС, до конца выполнили свой профессиональный, гражданский и человеческий долг, и многие из них сделали это ценой собственной жизни.

Мы будем всегда хранить память о беспримерном мужестве сотрудников АЭС, пожарных, военнослужащих, строителей, медицинских работников, которые, невзирая на смертельный риск и опасность устраняли последствия аварии, эвакуировали людей, проводили восстановительные работы говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля

Путин напомнил, что в России сегодня оказываются меры социальной защиты и реабилитации пострадавших в ходе тех событий.

Президент выразил благодарность представителям Союза "Чернобыль" и других общественных организаций, помогающим реализовывать такие программы, и особые слова признательности - ликвидаторам-ветеранам, которые поддерживают семьи погибших коллег и друзей, занимаются общественной деятельностью.