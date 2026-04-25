МАГАТЭ отслеживает уровень загрязнения земли и радиации в районе ЧАЭС Гросси: МАГАТЭ продолжает поддерживать вывод ЧАЭС из эксплуатации

Москва25 апр Вести.Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжает отслеживать степень загрязнения земельных участков в районе Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в связи с 40-й годовщиной аварии на ЧАЭС.

МАГАТЭ отслеживает последствия радиации для здоровья населения, а также поддерживает вывод ЧАЭС из эксплуатации, отметил Гросси.

Последние 40 лет МАГАТЭ работает вместе с украинскими партнерами, чтобы понять, что произошло, донести правду и поддерживать долгий путь восстановления и реабилитации​​​. Эта работа продолжается - в оценке загрязненных участков, отслеживании последствий радиации для здоровья и крайне важной задаче вывода [станции] из эксплуатации приводит пресс-служба МАГАТЭ слова Гроссии

Авария на ЧАЭС сплотила международное сообщество. МАГАТЭ разработало две конвенции о раннем оповещении и помощи в случае ядерной аварии. Кроме того, появились новые стандарты и нормы безопасности, создан современный Центр происшествий и чрезвычайных ситуаций.

Память об аварии в Чернобыле, которая произошла 40 лет назад, и международное сотрудничество, возникшее из ее пепла, продолжат направлять нас в следующие 40 лет подчеркнул Гросси

Между тем глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова сказала в беседе с ИС "Вести", что авария на ЧАЭС стала мощным толчком для развития регенеративной медицины.

Авария на ЧАЭС случилась 26 апреля 1986 года, произошел взрыв четвертого энергоблока. При взрыве погибли три человека, у 134 сотрудников диагностирована острая лучевая болезнь, 28 из них умерли в первые месяцы после аварии.

При этом тысячи военнослужащих и сотрудников других ведомств приняли участие в тушении пожара и устранении последствий аварии.