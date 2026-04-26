Попов: авария на ЧАЭС – послание тем, кто мечтает о ядерном ударе

Попов назвал аварию на ЧАЭС посланием тем, кто мечтает о ядерном ударе Попов: авария на ЧАЭС – послание тем, кто мечтает о ядерном ударе

Москва26 апр Вести.Авария на Чернобыльской атомной станции (ЧАЭС), произошедшая в ночь на 26 апреля 1986 года, стала чудовищной катастрофой, из-за которой до сих пор страдают тысячи людей. Это послание тем, кто мечтает о ядерном ударе. Такое мнение выразил автор ИС "Вести" Евгений Попов в своем Telegram-канале.

40 лет назад рванул четвертый реактор на ЧАЭС. Атомный взрыв, чудовищная катастрофа, тысячи людей пострадали и страдают до сих пор. Это еще и послание тем, кто сейчас мечтает о ядерном ударе. Непредсказуемая сила заявил Евгений Попов

Ранее сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжает отслеживать степень загрязнения земельных участков в районе Чернобыльской АЭС.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация отслеживает последствия радиации для здоровья населения, а также поддерживает вывод ЧАЭС из эксплуатации.