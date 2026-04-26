Москва26 апр Вести.Советник генерального директора государственной корпорации "Росатом", доктор технических наук, профессор Владимир Асмолов в интервью информационной службе "Вести" рассказал, как создавался штаб для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Профессор сообщил, что работа в штабе шла круглосуточно: собирали данные, формировали выездные группы.

Утро, двадцать шестого [числа], суббота. И вдруг звонок из приемной Анатолия Петровича [Александрова], а я в тот момент был начальником отдела безопасности атомной энергетики. Собираемся все, к десяти часам мы туда подошли, и реакторщики, и физики, там человек двадцать нас было. Потом приехали еще люди из министерства, и вот рассказывают, что произошла авария в Чернобыле. Мгновенно был создан штаб в Курчатовском институте. Это был как бы мозговой центр. Он был в кабинете Александрова. В первый же день туда вместе с самолетом Минэнерго вылетели Легасов, Сидоренко, Федуленко, и они были уже на месте. И дальше начались действия, как минимизировать последствия