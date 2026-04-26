В МАГАТЭ считают аварию на ЧАЭС переломным моментом для ядерной безопасности

МАГАТЭ назвало ЧП в Чернобыле переломным моментом для ядерной безопасности В МАГАТЭ считают аварию на ЧАЭС переломным моментом для ядерной безопасности

Москва26 апр Вести.Масштабная авария на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) коренным образом изменила отношение мирового сообщества к атомной энергетике и заставила пересмотреть подходы к реализации национальных ядерных программ.

Соответствующую оценку представили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) в беседе с РИА Новости.

В организации подчеркнули, что катастрофа стала переломным моментом в истории отрасли, наглядно продемонстрировав жизненную необходимость тесного международного взаимодействия в вопросах обеспечения ядерной безопасности.

Представители агентства отметили, что последствия аварии вызвали глубокий кризис общественного доверия, который привел к усилению внешнего контроля за развитием мирного атома.

Специалисты МАГАТЭ указали, что одним из ключевых долгосрочных итогов трагедии стало формирование системы международных юридически обязательных актов. В ведомстве напомнили, что уже в 1986 году при активном содействии агентства были приняты глобальные конвенции об оперативном оповещении и об оказании помощи в случае возникновения радиационных аварийных ситуаций.

Кроме того, эксперты выделили значимость Конвенции о ядерной безопасности 1994 года, которая закрепила принципы взаимной экспертной оценки и ответственности государств.

В международной организации также добавили, что извлеченные из чернобыльской трагедии уроки способствовали укреплению независимости национальных регуляторов и совершенствованию конструкций реакторных установок.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что служба продолжает отслеживать степень загрязнения земельных участков в ЧАЭС.