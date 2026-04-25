Москва25 апр Вести.Отечественная система безопасности на атомных станциях снижает вероятность катастрофы подобной Чернобылю на порядки. Такое мнение ИС "Вести" озвучил советник Дирекции ИБРАЭ РАН Игорь Линге.

Он добавил, что отечественная система регулирования безопасности в полной мере соответствует международной.

Сейчас наша система отечественного регулирования безопасности, она в полной мере соответствует международной и ничего общего не имеет с прошлым. На каждой атомной станции есть резиденты Ростехнадзора, которые постоянно смотрят за соблюдением норм и правил. В госкорпорации "Росатом" есть генеральная инспекция, которая также смотрит за этим и так далее. Поэтому вероятность подобных аварий, она уменьшилась на многие порядки