Москва10 июлВести.Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что делает все возможное, чтобы сотрудники атомных электростанций и их семьи были защищены. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос об атаках киевского режима на ЗАЭС.
Соответствующий вопрос журналисты задали Гросси после переговоров с главой Росатома Алексеем Лихачевым, которые состоялись 10 июля в Калининграде.
С точки зрения руководителя Международного агентства по атомной энергии, я делаю все возможное для того, чтобы люди, которые работают на атомных объектах, АЭС, их семьи, чтобы эти люди в местах своего проживания и работы были защищены наилучшим образомсказал глава МАГАТЭ
При этом Лихачев отметил, что доклады МАГАТЭ в неполной мере отражают те угрозы, исходящие от киевского режима, которые имеют место быть в отношении Запорожской АЭС. Глава Росатома также призвал представителей агентства дать публичную оценку преступным ударам украинских боевиков по ЗАЭС.