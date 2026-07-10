Гросси заявил, что делает все для безопасности персонала ЗАЭС и их семей

Гросси заявил, что делает все для защиты персонала ЗАЭС Гросси заявил, что делает все для безопасности персонала ЗАЭС и их семей

Москва10 июл Вести.Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что делает все возможное, чтобы сотрудники атомных электростанций и их семьи были защищены. Такое заявление он сделал, отвечая на вопрос об атаках киевского режима на ЗАЭС.

Соответствующий вопрос журналисты задали Гросси после переговоров с главой Росатома Алексеем Лихачевым, которые состоялись 10 июля в Калининграде.

С точки зрения руководителя Международного агентства по атомной энергии, я делаю все возможное для того, чтобы люди, которые работают на атомных объектах, АЭС, их семьи, чтобы эти люди в местах своего проживания и работы были защищены наилучшим образом сказал глава МАГАТЭ

При этом Лихачев отметил, что доклады МАГАТЭ в неполной мере отражают те угрозы, исходящие от киевского режима, которые имеют место быть в отношении Запорожской АЭС. Глава Росатома также призвал представителей агентства дать публичную оценку преступным ударам украинских боевиков по ЗАЭС.