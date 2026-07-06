Лихачев о ЗАЭС: с помощью МАГАТЭ надо показать, с каким огнем играет Киев

Россия будет использовать рычаги МАГАТЭ, чтобы указать на угрозы атак на ЗАЭС Лихачев о ЗАЭС: с помощью МАГАТЭ надо показать, с каким огнем играет Киев

Москва6 июл Вести.Россия намерена использовать все доступные рычаги Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы донести до мирового сообщества уровень опасности от атак киевского режима на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом заявил гендиректор Росатома Алексей Лихачев в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

В Калининграде 10 июля состоятся двусторонние переговоры российской делегации с представителями МАГАТЭ, где Росатом вместе с МИД, Минобороны, Ростехнадзором и другими ведомствами будет обсуждать атаки на Запорожскую АЭС, рассказал Лихачев.

На мой взгляд, болевой порог чувствительности к этим атакам и их восприятие снижается. И это очень опасная тенденция. Мы в шаге от катастрофы, от инцидента регионального масштаба и будем использовать все рычаги, в первую очередь рычаги МАГАТЭ, чтобы донести и до мирового сообщества, и до лидеров европейских стран, в том числе, с каким огнем играет киевский режим подчеркнул глава Росатома

26 июня ВСУ атаковали подразделения Запорожской АЭС, пострадало здание цеха электросетей. АЭС была отключена от внешнего энергоснабжения около двух часов.