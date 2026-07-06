Лихачев: МАГАТЭ фиксирует атаки на ЗАЭС, но не говорит о виновниках

В РФ указали, что МАГАТЭ обходит стороной вопрос о виновниках атак на ЗАЭС Лихачев: МАГАТЭ фиксирует атаки на ЗАЭС, но не говорит о виновниках

Москва6 июл Вести.В МАГАТЭ оперативно реагируют на атаки на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), однако обходят стороной вопрос о том, кто причастен к ним. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

По его словам, ситуация вокруг ЗАЭС вызывает озабоченность.

За прошедшую неделю уже к зафиксированным атакам на логистический узел, транспортный цех, энергетическую инфраструктуру, на машзал (машинный зал), добавилась еще атака на пожарную часть города Энергодар. Это ужасное событие в части безопасности станции. Понятно, что пожарная часть Энергодара — это обеспечение безопасности жителей, а значит, и работников атомной электростанции. И у этой пожарной части есть своя миссия в обеспечении безопасности и Запорожской атомной электростанции. Это очень четко зафиксировали работники МАГАТЭ, и об этом сигнализировали устами в том числе и генерального директора сказал он

При этом, уточнил Лихачев, в МАГАТЭ, несмотря на фиксацию нарушений, по-прежнему молчат о виновниках ударов.

С одной стороны, МАГАТЭ реагирует достаточно быстро и говорит о неприемлемости, о недопустимости каких бы то ни было атак. С другой стороны, традиционно не говорит о тех, кто их организовывает. И, судя по интервью генерального директора [МАГАТЭ] Рафаэля Гросси, эта позиция пока остается неизменной пояснил он

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что ремонт ЛЭП у ЗАЭС может завершится уже в ближайшие недели.