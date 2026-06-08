МАГАТЭ поощряет Киев и не называет виновных в атаке на ЗАЭС Ульянов: бездействие МАГАТЭ способствует эскалации вокруг ЗАЭС

Москва8 июн Вести.Михаил Ульянов обвинил МАГАТЭ в бездействии и поощрении Киева, заявив, что агентство всячески уходит от того, чтобы назвать виновную сторону в атаках на Запорожскую АЭС. Соответствующее заявление российский дипломат сделал в ходе публичного выступления, пишет ТАСС.

МАГАТЭ поощряет Киев на новые преступления, всячески уходя от того, чтобы назвать виновную сторону в атаках на ЗАЭС заявил Ульянов

По его словам, нежелание международной организации прямо указывать ответственных способствует эскалации ситуации вокруг станции. Заявление прозвучало на фоне долгого спора вокруг обстрелов Запорожской атомной электростанции.

Представители Международного агентства по атомной энергии и официальные лица Киева на момент публикации не комментировали это заявление. Инциденты вокруг ЗАЭС продолжают оставаться предметом международного внимания и требуют тщательного расследования для установления фактов и предотвращения угрозы ядерной безопасности.