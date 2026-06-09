Небензя: МАГАТЭ не торопится обвинять Киев в ударах по Запорожской АЭС Небензя: МАГАТЭ знает, откуда на ЗАЭС летят дроны, но молчит

Москва9 июн Вести.Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не спешит обвинять Украину в ударах по Запорожской АЭС, хотя прекрасно осведомлено, откуда они наносятся. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью журналисту ИС "Вести" Валентину Богданову.

Он отметил, что в случае нанесения серьезного повреждения Запорожской АЭС, который повлечет за собой выброс радиации, пострадают не только Россия и Украина, но и Европа.

У меня такое впечатление, что даже если что-то страшное произойдет, не дай Бог, конечно, и тогда спонсоры Киева не найдут слова осуждения происходящему. Хотя мы постоянно говорим, когда обсуждаем эту тему в СБ, да и не только в СБ, о том, что радиация не признает государственных границ. Если что-то такое случится, то пострадает не только Россия, Украина, но и европейские страны. МАГАТЭ действительно тоже не спешит называть виновников, хотя прекрасно понимает, откуда прилетают эти дроны, снаряды. С 27 апреля практически ежедневно Запорожская АЭС и город-спутник Энергодар подвергаются обстрелам ВСУ сказал постпред

При этом Небензя напомнил, что именно доклад генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси около года назад стал спусковым крючком для агрессии США против Ирана.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в МАГАТЭ прекрасно видят все атаки ВСУ на ЗАЭС.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что периодически призывает Гросси указать виновных в атаках на ЗАЭС, но гендиректор МАГАТЭ уходит от разговора. Он объясняет свою позицию отсутствием у агентства соответствующего мандата и доказательств.