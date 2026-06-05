Москва5 июнВести.Москва фиксирует, что украинские атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) не заканчиваются, и их прекрасно видит гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Его слова приводит ТАСС.
Мы констатируем, что они [удары по ЗАЭС] не прекращаются и господин Гросси это тоже хорошо видитсказал представитель Кремля в разговоре с журналистами
30 мая украинский беспилотник атаковал машинный зал энергоблока ЗАЭС. Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев назвал данный целенаправленный удар по атомному объекту предтечей ядерного инцидента.
4 июня Киев совершил массированную атаку БПЛА на тепловую электростанцию, питающую ЗАЭС. Руководство станции уведомило МАГАТЭ об этом.
Как отмечал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Гросси понимает, что удары по Запорожской АЭС наносит украинская сторона, однако вслух этого не говорит по нескольким причинам.