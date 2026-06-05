Песков: глава МАГАТЭ Гросси хорошо видит непрекращающиеся удары Киева по ЗАЭС

Песков заявил, что глава МАГАТЭ "хорошо видит" постоянные атаки Украины на ЗАЭС Песков: глава МАГАТЭ Гросси хорошо видит непрекращающиеся удары Киева по ЗАЭС

Москва5 июн Вести.Москва фиксирует, что украинские атаки на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) не заканчиваются, и их прекрасно видит гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Его слова приводит ТАСС.

Мы констатируем, что они [удары по ЗАЭС] не прекращаются и господин Гросси это тоже хорошо видит сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами

30 мая украинский беспилотник атаковал машинный зал энергоблока ЗАЭС. Глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев назвал данный целенаправленный удар по атомному объекту предтечей ядерного инцидента.

4 июня Киев совершил массированную атаку БПЛА на тепловую электростанцию, питающую ЗАЭС. Руководство станции уведомило МАГАТЭ об этом.

Как отмечал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, Гросси понимает, что удары по Запорожской АЭС наносит украинская сторона, однако вслух этого не говорит по нескольким причинам.