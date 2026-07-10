Песков: атаки Киева на Запорожскую АЭС нужно постоянно обсуждать с МАГАТЭ

Песков: обстрелы Киевом ЗАЭС нуждаются в постоянном обсуждении с МАГАТЭ Песков: атаки Киева на Запорожскую АЭС нужно постоянно обсуждать с МАГАТЭ

Москва10 июл Вести.Ситуация с обстрелами Запорожской АЭС (ЗАЭС) нуждается в постоянном обсуждении с руководством Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он ответил на вопрос, насколько важна встреча главы госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Калининграде.

Что касается необходимости постоянного обсуждения этой темы, имеется в виду Запорожская АЭС, на уровне руководства МАГАТЭ, это однозначно заявил Песков

Он указал на эскалацию террористической активности Киева и ее чрезвычайную опасность, так как удары наносятся по инфраструктуре, отвечающей за жизнеобеспечение станции, и по объектам мирной инфраструктуры.

Глава Росатома Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси проводят консультации в Калининграде, обсуждая вопросы безопасности Запорожской АЭС и иранской АЭС "Бушер", сообщал ранее "Интерфакс" со ссылкой на источник из состава делегации.