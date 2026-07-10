Лихачев и Гросси проводят консультации в Калининграде по ЗАЭС и "Бушеру"

Главы Росатома и МАГАТЭ обсуждают безопасность двух АЭС Лихачев и Гросси проводят консультации в Калининграде по ЗАЭС и "Бушеру"

Москва10 июл Вести.Глава Росатома Алексей Лихачев и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси проводят консультации в Калининграде. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник из состава делегации.

По словам источника, стороны обсуждают вопросы безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) и иранской АЭС "Бушер".

Уточняется, что российская сторона намерена поднять вопрос участившихся случаев использования беспилотников вблизи ЗАЭС и психологическое давление на персонал и жителей Энергодара. Также в ходе диалога будет рассмотрена роль Росатома в иранской ядерной программе.

В переговорах также принимают участие представители МИД РФ, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора.

6 июля Лихачев заявил, что в МАГАТЭ оперативно реагируют на атаки на ЗАЭС, однако обходят стороной вопрос о том, кто причастен к ним.