Москва10 июлВести.Глава Росатома Алексей Лихачев и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси проводят консультации в Калининграде. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник из состава делегации.
По словам источника, стороны обсуждают вопросы безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) и иранской АЭС "Бушер".
Уточняется, что российская сторона намерена поднять вопрос участившихся случаев использования беспилотников вблизи ЗАЭС и психологическое давление на персонал и жителей Энергодара. Также в ходе диалога будет рассмотрена роль Росатома в иранской ядерной программе.
В переговорах также принимают участие представители МИД РФ, Минобороны, Росгвардии и Ростехнадзора.
6 июля Лихачев заявил, что в МАГАТЭ оперативно реагируют на атаки на ЗАЭС, однако обходят стороной вопрос о том, кто причастен к ним.