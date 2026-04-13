Москва13 апрВести.Россия ждет прибытия новой группы экспертов МАГАТЭ для ЗАЭС, сообщил ИС "Вести" руководитель госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
К вечеру ждем уже новую тридцать четвертую миссию МГАТЭ. Надеемся, что через полтора дня буквально эта миссия заменит действующую, приступит к занесению очередной, вахты на Запорожской атомной электростанциисказал Лихачев
Россия в понедельник в 08:00 по московскому времени приступила к завершающему этапу ротации персонала на иранской атомной электростанции "Бушер". Об этом также ранее сообщил журналистам руководитель госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.