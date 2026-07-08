Ульянов: делегация РФ и гендиректор МАГАТЭ могут обсудить меры безопасности ЗАЭС

Россия и МАГАТЭ могут обсудить меры безопасности Запорожской АЭС в Калининграде Ульянов: делегация РФ и гендиректор МАГАТЭ могут обсудить меры безопасности ЗАЭС

Москва8 июл Вести.На встрече делегации России с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Калининграде могут быть рассмотрены новые меры безопасности для Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), пишет РИА Новости.

Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По словам дипломата, тема безопасности ЗАЭС станет одной из основных на грядущих консультациях.

Этот вопрос будет обсуждаться отметил Ульянов

Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев рассказал, что Россия намерена использовать все доступные рычаги МАГАТЭ, чтобы донести до мирового сообщества уровень опасности от атак киевского режима на ЗАЭС.