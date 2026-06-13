Москва13 июн Вести.Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обеспокоен усилением военной активности близ Запорожской АЭС (ЗАЭС) в последние дни, это ставит под угрозу принципы ядерной безопасности, заявило Агентство.

Генеральный директор Гросси выразил глубокую обеспокоенность усилением военной активности в последние дни и недели, которая еще больше ставит под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности сказано в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х

Гросси вновь подчеркнул необходимость максимальной военной сдержанности вблизи всех ядерных объектов, отмечает Агентство.

13 июня украинские боевики вновь нанесли удар по транспортному цеху Запорожской АЭС. Повреждения получили три транспортных средства, два из них полностью сгорели. Кроме того, выбито остекления в здании цеха и повреждены топливозаправочные колонки.