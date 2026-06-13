Москва13 июн Вести.Последствия ударов по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) могут быть опасны для Евросоюза, поэтому власти Украины стараются скрывать такие преступления от европейской общественности, опасаясь потерять финансирование действующего режима. Об этом ИС "Вести" заявил генеральный директор агентства разведывательных технологий "Р-Техно" Роман Ромачев.

Таким образом он прокомментировал обвинение Киева в адрес ВС РФ, якобы атаковавших Чернобыльскую АЭС. По его словам, Киев использует "туман информационной войны".

Удары по Запорожской атомной электростанции, как говорил президент [России] Владимир Путин, это серьезная опасность, в том числе для Евросоюза, потому что неизвестно, куда подует ветер. Это серьезная опасность, она пугает европейцев, западных налогоплательщиков. Для того, чтобы скрыть свои военные преступления, Украина придумала такой способ, как ввести туман информационной войны. То есть это некая такая ответочка в информационном фоне, которую будет достаточно сложно европейским налогоплательщикам подтвердить либо опровергнуть. Поэтому им ничего не остается, кроме как говорить именно об этом, чтобы скрыть участие Евросоюза в финансировании Зеленского, как следствие, в финансировании ударов по Запорожской электростанции пояснил Ромачев

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий объяснил, зачем ВСУ бьют по Запорожской АЭС. По его словам, это отвлечение внимания.