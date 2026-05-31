Гросси после удара ВСУ по ЗАЭС призвал прекратить атаки

Москва31 мая Вести.Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после удара беспилотника ВСУ по Запорожской АЭС призвал прекратить атаковать станцию, чтобы предотвратить риск ядерной аварии. Об этом сообщается на странице МАГАТЭ в соцсети X.

Атаки на ядерные объекты неприемлемы и должны прекратиться для предотвращения вполне реального риска ядерной аварии, которая никому не принесет пользы сказано в сообщении

Ранее сообщалось, что Гросси выразил серьезную обеспокоенность из-за удара по машинному залу ЗАЭС.

30 мая глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что украинский боевой дрон поразил здание машинного зала блока №6 Запорожской АЭС.