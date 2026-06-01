Лихачев потребовал от Гросси публично оценить удары ВСУ по ЗАЭС и Энергодару

Москва1 июн Вести.Глава Росатома Алексей Лихачев в телефонном разговоре с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси потребовал от него дать четкую публичную оценку ударам вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской АЭС (ЗАЭС) и городу Энергодару. Об этом сообщил портал "Атом Медиа".

Лихачев отметил, что отсутствие реакции МАГАТЭ на удары Киева дает ему "зеленый свет" на их продолжение, что чревато катастрофой.

Он потребовал от Рафаэля Гросси публично дать внятную оценку преступлений Киева против ЗАЭС и Энергодара, а также признать, что единственной реальной угрозой безопасности ЗАЭС остаются непрекращающиеся украинские атаки говорится в сообщении

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ВСУ готовы пойти на самые отчаянные шаги, чтобы разрушить ядерную безопасность на ЗАЭС.

Она подчеркнула, что главная ответственность за террористические удары по станции лежит на западных покровителях Киева, и призвала МАГАТЭ дать адекватную оценку произошедшему.